Рим, 8 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Формирование нового правительства Афганистана под руководством радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) служит «плохим сигналом» для всего мира. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо 7 сентября в эфире телеканала LA7.

(сс) isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Он пояснил, что новым афганским премьер-министром станет включенный в список террористов представитель группировки Мохаммад Хасан Ахунд, а министром внутренних дел страны — его соратник Сираджуддин Хаккани. Последнего разыскивает Федеральное бюро расследований США.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили состав нового правительства Афганистана. Постпред Афганистана при ООН Гулям Исхакзай заявил, что новое афганское правительство нельзя считать инклюзивным (включающим широкий круг представителей).