Абакан, 8 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Вертолёт с продовольствием отправлен из Кузбасса в тайгу, на заимку к отшельнице Агафье Лыковой в заповедник «Хакасский». Об этом 8 сентября сообщили ИА REGNUM в в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Агафья Лыкова

Вертолёт с необходимой помощью для отшельницы был отправлен по договоренности с предпринимателями Таштагольского района после пожара на территории заповедника. Вечером 7 сентября на одной из хозпостроек отшельницы загорелась крыша. Пожар удалось потушить, ни Агафья Лыкова, ни помогавшие ей волонтёры не пострадали.

Этим же вертолётом на заимку отправился давний знакомый отшельницы Николай Седов. Он оценит обстановку и узнает у Лыковой, в чём она нуждается.

Напомним, Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, которые были найдены геологами в 1978 году в тайге в Западных Саянах. Семья жила в изоляции с 1937 года. Лыкова осталась одна в 1988 году, после смерти всех членов семьи и проживает в тайге, с ней время от времени остаются добровольные помощники.