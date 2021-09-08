Пекин, 8 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely представил рендеры нового седана Emgrand L. Изображения распространила пресс-служба компании.

Geely Geely Emgrand L

Новинка оснащена габаритной радиаторной решёткой, стильными бамперами, угловатыми фарами и чёрными накладками колёсных арок. Также модель выделяется двухцветными колёсными дисками.

В салоне машины имеются: рулевое колесо с кнопками управления опциями, большие дисплеи «приборки» и мультимедийного комплекса, а также красные комфортабельные кресла с боковой поддержкой. Габаритные размеры автомобиля составляют: 4735×1815×1478 мм.

В движение автомобиль приводит бензиновый турбированный двигатель рабочим объемом 1,4 л и максимальной производительностью 141 л. с.

Официальный дебют нового Geely Emgrand L состоится в ближайшее время.

Ранее Geely вывел на китайский авторынок новый электрический кросс-хэтч Geometry C в пяти модификациях. Длина модели равна 2700 мм, а межосевое расстояние колёс составляет 4432 мм.

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