Красноярка, поставившая чужого ребёнка на колени, предстанет перед судом
Красноярск, 8 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летней жительницы Красноярска в причинении побоев маленькому мальчику и покушении на убийство девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, 13 июня 2021 года женщина избила девятилетнего мальчика, который якобы обидел её пятилетнего сына. Затем она заставила ребёнка встать на колени и просить у её сына прощения.
18 июня пьяная женщина находилась на детской площадке. Одна из девочек сделала замечание её сыну. Тогда злоумышленница взяла из своей сумки маникюрные ножницы и не менее двух раз ударила девочку в висок. У ребёнка образовалась рвано-резаная рана.
Действия красноярки пресекли неравнодушные граждане. Как сообщало ИА REGNUM, девочку доставили в больницу, где ей наложили несколько швов.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.