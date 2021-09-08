Красноярск, 8 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летней жительницы Красноярска в причинении побоев маленькому мальчику и покушении на убийство девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

По версии следствия, 13 июня 2021 года женщина избила девятилетнего мальчика, который якобы обидел её пятилетнего сына. Затем она заставила ребёнка встать на колени и просить у её сына прощения.

18 июня пьяная женщина находилась на детской площадке. Одна из девочек сделала замечание её сыну. Тогда злоумышленница взяла из своей сумки маникюрные ножницы и не менее двух раз ударила девочку в висок. У ребёнка образовалась рвано-резаная рана.

Действия красноярки пресекли неравнодушные граждане. Как сообщало ИА REGNUM, девочку доставили в больницу, где ей наложили несколько швов.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.