Пекин, 8 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Пекине 7 сентября состоялся семинар, посвященный предложенной Китаем инициативе «Пояса и пути», приуроченный к восьмой годовщине его создания, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Bglogist.com Шелковый путь. Уйгурия

Семинар, организованный Китайской академией общественных наук (CASS), собрал около 60 экспертов, ученых и представителей правительственных ведомств, академических организаций и деловых кругов из страны и из-за рубежа. Присутствующие на семинаре обсудили достижения инициативы за последние годы, а также выдвинули новые меры по содействию его развитию в новой ситуации.

Выступая на семинаре, президент CASS Се Фужань призвал исследователей в области общественных наук обобщить практический опыт и предложить теоретические рекомендации для качественного развития «Пояса и пути».

На семинаре также была представлена последняя китайская версия справочника «Пояс и путь». В этом справочнике, опубликованном издательством China Social Sciences Press, дается всестороннее представление об истории, теориях, принципах и механизмах инициативы.