Пекин, 8 сентября 2021, 08:06 — REGNUM Китай скорбит и сожалеет о внезапной кончине посла Германии в Китае и выражает соболезнования и сочувствие его семье, заявил 6 сентября представитель Министерства иностранных дел КНР, передает агентство Синьхуа.
Пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь сделал эти заявления на ежедневном брифинге в ответ на сообщения о том, что Министерство иностранных дел Германии объявило о кончине нового посла Германии в Китае Яна Хекера.
Ван сказал, что Китай потрясен его внезапной кончиной. По его словам, Хекер активно работал над развитием двусторонних отношений после того, как вступил в должность.