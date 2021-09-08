Пекин, 8 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Китай скорбит и сожалеет о внезапной кончине посла Германии в Китае и выражает соболезнования и сочувствие его семье, заявил 6 сентября представитель министерства иностранных дел КНР, передает агентство Синьхуа.

Petra B. Fritz Германия

Пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь сделал эти заявления на ежедневном брифинге в ответ на сообщения о том, что министерство иностранных дел Германии объявило о кончине нового посла Германии в Китае Яна Хекера.

«Мы выражаем соболезнования и сожаление в связи с его кончиной и глубокое сочувствие его родственникам. Мы готовы обеспечить удобство для его семьи и посольства Германии в Китае в решении последующих вопросов», — сказал пресс-секретарь.

Ван сказал, что Китай потрясен его внезапной кончиной. По его словам, Хекер активно работал над развитием двусторонних отношений после того, как вступил в должность.