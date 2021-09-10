Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция
Спасатели МЧС вытащили из-под завалов после взрыва бытового газа в многоэтажном доме двоих детей и одного взрослого.
«В результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в городском округе Богородский Московской области по адресу: г. Ногинск, ул. 28-го Июня, д. 9а произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, предварительно, повреждено пять квартир. Спасены три человека, в том числе два ребенка», — сообщает в пресс-служба МЧС РФ.
Три человека пострадали, двое могут находиться под завалами после взрыва газа в Ногинске.
Цитата канала «Вести FM».
На месте взрыва газа в многоэтажном доме в Ногинске возгорания не последовало, сообщает МЧС.
МЧС направило на место взрыва спасателей Ногинского СЦ, Центра «Лидер» и Центроспаса и кинологов.
«На данный момент привлечено более 60 человек и 24 единицы техники», — говорится в сообщении министерства.
В подмосковном Ногинске после взрыва газа в жилом девятиэтажном доме спасены три человека, в том числе два ребенка, сообщили 8 сентября в пресс-службе МЧС.
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Следователи и криминалисты Следственного комитета выехали на место происшествия в Ногинск, где в жилом доме произошел взрыв бытового газа, сообщили журналистам представители ведомства.
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске повреждено пять квартир, сообщили 8 сентября в пресс-службе МЧС.
Об этом: В результате взрыва газа в Ногинске повреждено пять квартир
СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске. Число пострадавших выросло до четырех. Спасатели продолжают поиск людей под завалами.
Девятиэтажный дом в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа, был построен в 2003 году. 173 его жителя эвакуированы. Для них готовят пункт временного размещения в ближайшем ДК, пишет телеграм-канал Mash.
Сильное фото из Ногинска, где в жилом доме произошел взрыв газа. Девочка сидит на краю обломков квартиры.
Цитата канала mobrep.
В доме, где произошел взрыв газа, полностью разрушено восемь квартир, сообщает управление МЧС по Московской области.
На место обрушения трех пролетов многоэтажного дома в Ногинске выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом 8 сентября сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья.
Ожидается, что на месте ЧП он встретится с пострадавшими от взрыва жителями. Также он планирует проконтролировать ход спасательных работ.
Число пострадавших при взрыве бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске возросло до восьми. Это две девочки (5 и 10 лет), четыре женщины и двое мужчин. Жертв нет.
Следственный комитет подтвердил гибель двух людей в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске.
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа и частичного обрушения в жилом доме в Ногинске. Об этом 8 сентября сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.
Подробности в материале: СКР возбудил дело после взрыва газа в Ногинске
В результате взрыва бытового газа в доме в подмосковном Ногинске погибли два человека, сообщила 8 сентября помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.
Читайте подробнее: При взрыве газа в Ногинске погибли два человека
На данный момент проезд на улицу 28 Июня, где произошёл взрыв бытового газа, перекрыт. На перекрестке введено ручное регулирование.
В подмосковном Ногинске на месте взрыва работают спасатели.
Надзорные органы проводят проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске. Об этом 8 сентября сообщил заместитель прокурора Московской области Олег Черсков, передает корреспондент ИА REGNUM с места ЧП.
«Прокуратурой Московской области организована проверка по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме в городе Ногинске», — рассказал журналистам представитель надзорного ведомства.
Подробности в материале: Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в Ногинске
«Девочка, сиди! Сиди так! Сиди!» Первые минуты после взрыва в Ногинске. Девочку, сидящую на краю разрушенной квартиры, успокаивают очевидцы и умоляют не двигаться. Позже её спасли.
Цитата Lshot.
Взрывной волной выбило окна в соседних квартирах. Также пострадали автомобили, припаркованные рядом с домом.
Утром 8 сентября хлопок газа случился не только в Ногинске, но и в Екатеринбурге. Во втором случае пострадал лишь один человек, который отделался ожогами лица и конечности.
Ожидаем новую серию призывов от политиков к переводу домохозяйств с газа на электричество. Подобные взрывы происходят каждый месяц. Статистика по ним не совпадает даже в официальных источниках, но количество утечек и «хлопков» каждый год переваливает за 100−200 случаев.
Для информации: посмотрите табличку, в которой энтузиасты собрали все упоминания в СМИ о ЧП с газом в жилых домах за 2017, 2018, 2019 годы. Тенденция пугает.
Разговоры о необходимости ухода от газовых плит и баллонов идут уже давно, но до дела все никак не доходит. Причина проста — деньги. Жильцы не хотят переплачивать коммуналку, а власть избавляется от сырья. Перевод домов старого фонда на электричество также потребует огромных финансовых вливаний.
Цитата канала rlz_the_kraken.
Место взрыва в многоквартирном жилом доме подмосковного Ногинска обследуют кинологи с собакой. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
На данный момент стена обрушилась у четырех этажей дома, но в любой момент масштаб разрушений может стать еще больше — у квартиры на пятом этаже пострадавшего от взрыва пролета здания отсутствует пол, отмечает корреспондент ИА REGNUM.
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Эпицентр взрыва был в квартирах 47 и 48, говорят в эвакуационном центре. Точнее выяснят МЧС и следователи. Пока же жителям дома, которым некуда поехать, организуют размещение на базе отдыха «Боровое».
Цитата tv360.
Вся семья спасённой девочки выжила при взрыве газа, пишет truekpru. Папа, мама и старшая сестра госпитализированы с различными травмами. Их жизни ничего не угрожает.
«Грохот стоял очень сильный, дом весь трясло». Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в Ногинске.
Елизавета Григорьева, которая живёт в соседнем доме, сообщила«Подъёму», что на улице чувствовался резкий запах газа.
«Примерно в 6:45 муж ушёл на работу, и буквально через 10 минут начался сильный грохот, стёкла все задрожали. Я аж подпрыгнула от страха. Муж позвонил, он недалеко отъехал и услышал взрыв, сказал мне выбежать из дома.
Подбежала к соседнему дому и увидела всё это. Люди с этажей просили о помощи, чтобы помогли выйти, они все боялись. Ужас и кошмар. Запах был ужасный на улице, я аж нос затыкала. Похоже на запах газа».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл на место взрыва газа в Ногинске.
Волонтёры различных общественных движений и организаций работают на месте взрыва в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске. Об этом 8 сентября передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
Непосредственно в работах по расчистке завалов добровольцы не участвуют. Волонтеры оказывают различную помощь пострадавшим от взрыва жителям дома, сообщила журналистам руководитель волонтёрского корпуса Богородского городского округа Подмосковья Наталия Серебрякова.
Подробности в материале: На месте взрыва в подмосковном Ногинске работают волонтеры
Причиной взрыва в многоквартирном доме в Ногинске могла стать утечка газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Хозяева одной из квартир могли включить газ для обогрева квартиры ночью, что и привело к трагедии, считает источник в экстренных службах. По его словам, отопление в доме еще не включили, и жители решили согреться, включив плиту. Ночью огонь потух, и газ заполнил помещения. Взрыв произошел утром, когда в квартире включили свет.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл на место взрыва газа в одном из многоквартирных домов Ногинска. Об этом 8 сентября сообщается в его официальном телеграм-канале.
Отмечается, что глава региона планируется провести беседы с пострадавшими жильцами дома и экстренными службами.
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Обрушилась стена у четырех этажей дома по улице 28 июня в подмосковном Ногинске.
У жителей дома в Ногинске, где произошел взрыв, масса вопросов по поводу того, что будет дальше. Десятки человек сидят в пункте временно пребывания и уточняют все, что их интересует.
Одних, например, волнует компенсация за разрушенные квартиры (ответ — будет). А другие уточняют, придется ли платить за коммуналку. Ни один вопрос не остается незамеченным.
Цитата tv360.
Рядом с домом, где произошёл взрыв, для координации работы и помощи пострадавшим развернули оперативный штаб.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прибывший на место ЧП, не исключает вероятности обрушения пятого этажа дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа.
Пункт помощи пострадавшим от взрыва организован в детском саду на улице Декабристов. Там с потерпевшими встретился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Местонахождение 4−5 жильцов дома в Ногинске, где ранее произошёл взрыв газа, неизвестно. Также возможно обрушение ещё одного этажа.
Находящийся в Ногинске на месте взрыва бытового газа губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что все стекла в соседних домах выбитые взрывом будут вставлены в течении сегодняшнего дня. Коммунальные службы уже приступили к их замене.
Доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о взрыве бытового газа в жилом доме в Ногинске принял президент России Владимир Путин. Об этом 8 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Путин обсудил с Воробьёвым помощь пострадавшим от взрыва в Ногинске семьям
На то время, пока будет решаться судьба пострадавшего от взрыва газа многоквартирного дома в Подмосковном Ногинске, областные власти оплатят аренду жилья жителям разрушенного подъезда.
Подробности в материале: Андрей Воробьев пообещал оплатить аренду жилья пострадавшим от взрыва газа
Единовременная выплата всем, у кого в результате взрыва пострадали квартиры составит 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, и 50 тысяч для одиноких граждан.
При взрыве в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске пострадали 13 человек. Об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Президент России Владимир Путин принял доклад губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который информировал главу государства о мерах по ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавшим и о мерах в отношении жильцов, которые были эвакуированы, сообщает пресс-служба Кремля.
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва.
Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15, двое из них — в тяжёлом состоянии, сообщил вице-губернатор. Он также подтвердил обнаружение тел двух погибших.
На месте взрыва в доме в подмосковном Ногинске обнаружено тело второго погибшего. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Вторым погибшим оказалась женщина. Ее тело было обнаружено на втором этаже дома. Ранее из-под завалов удалось извлечь тело погибшего при взрыве мужчинs. Всего же на данный момент известно о 15 пострадавших.
Об этом: Из-под завалов дома в Ногинске извлекли тело второго погибшего при взрыве
Чтобы не допускать взрывов в жилых домах, необходимо начать с малого — проводить беседы с жильцами, обучать их пользоваться современной техникой, привлекать к административной ответственности, предупреждая грубые нарушения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридического центра @Nugen_urist Марат Аблязов.
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Утечка бытового газа является основной версией взрыва в жилом доме в Ногинске, сообщили местные власти.
Число пострадавших в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске возросло до 15, заявил 8 сентября вице-губернатор региона Евгений Хромушин.
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Под завалами на месте взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске может находиться ребёнок, ведутся его поиски. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Глава программы водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина погиб при взрыве газа в Ногинске. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
После взрыва газа в жилом доме в Ногинске без вести пропавшими числятся шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Жилой дом в Ногинске, где произошел взрыв газа, подлежит восстановлению, заявили власти Подмосковья.
В подмосковном Ногинске людей стали запускать обратно в подъезды, однако пока что лишь за вещами, сообщает RT.
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 17 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на СК.
Следователи допрашивают руководство управляющей компании и организаций, обслуживавших газопровод в доме в Ногинске, где произошёл взрыв газа, сообщает ТАСС.
Работы на месте взрыва газа в жилом доме в Ногинске продолжатся ночью, они осложняются угрозой обрушения конструкций. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Сотрудники Росгвардии займутся охраной вещей жильцов пострадавшего от взрыва дома в ночное время. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о деле по факту взрыва газа в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для предотвращения взрывов газа в жилых домах необходимо оснастить дома системами оповещения и заменить устаревшие газовые плиты на современные, с автоматической системой отключения газа, считает глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).
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Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошло обрушение части дома. По состоянию на 18:00 пострадали в результате трагедии 17 человек, шестеро из которых — дети, еще двое жильцов погибли.
Фоторепортаж с места событий — в материале ИА REGNUM.
Подробнее:В Ногинске устраняют последствия взрыва бытового газа — фоторепортаж
Тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске извлечено из-под завалов, сообщает ТАСС.
В подмосковном Ногинске отменили проведение Дня города и объявили трехдневный траур после взрыва газа в жилом доме, сообщает РИА Новости.
По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Ногинск Московской области, 8 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Ранее было известно о трех жертвах ЧП. Четвертой погибшей стала женщина.
Читайте подробнее: Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до четырех
Тело пятой по счету жертвы взрыва в жилом доме в городе Ногинск Московской области обнаружили спасатели, 9 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.
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Тело пятого погибшего под завалами, образовавшимися в результате взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске, обнаружили спасатели. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Московской области.
Об этом: В Ногинске нашли тело пятого погибшего при взрыве газа в многоэтажном доме
Число погибших после взрыва газа в Ногинске увеличилось до 7, спасатели обнаружили тела ещё двух человек.
Число погибших при взрыве в одном из жилых домов подмосковного Ногинска увеличилось до семи человек. Об этом 9 сентября сообщили в экстренных службах.
Под завалами спасатели обнаружили тела двух девушек, которые не выходили на связь с момента трагедии. Кроме того, есть угроза дальнейшего обрушения здания.
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Тела еще двух погибших в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске нашли спасатели. Об этом 9 сентября рассказал источник в экстренных службах.
Подробности в материале: Количество погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до семи
В городе объявлен трёхдневный траур.
Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего после взрыва газа в Ногинске.
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва газа в Ногинске. По словам главы Богородского округа Игоря Сухина, работы не прекратят ни при каких обстоятельствах.
Цитата канала tv360.
Тела 6-го и 7-го погибших в Ногинске достали из-под завалов.
Президент России Владимир Путин начал заседание российского организационного комитета «Победа» 9 сентября с минуты молчания.
«Вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того, в Московской области произошла трагедия, взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие», — заявил Путин.
Об этом: Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания
Не менее 22 человек, включая четверых несовершеннолетних, пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе Ногинск Московской области. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.
Об этом: Число пострадавших при взрыве в доме в Ногинске увеличилось до 22
Напомним, что в Ногинске объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве газа.
«Странное дело, вчера здесь собрались толпы журналистов, чиновники, вокруг нас все носились, обещания нам раздавали… А сегодня уже никого. Если на второй день тишина, как бы через неделю про нас вообще не забыли. Или так всегда бывает?» — журналисты «МК» поговорили с мужчиной средних лет из дома в Ногинске, где взорвался газ.
Депутат Государственной думы Елена Вторыгина («Единая Россия») после взрыва жилого дома в подмосковном Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, которая должна держаться три дня.
Об этом: В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
Предложение изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин назвал «бессовестным использованием трагедии в предвыборном угаре».
Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил: «Как председатель ТСЖ, где нет газоснабжения, то жители используют электрообогреватели. Изменение на два градуса и несколько дней ничего не решает, так как главная проблема это не просто температура, а перепады температуры ночью и днем. Если они велики, то ночью приходится включать электрообогреватели, а днем открывать форточки. Похоже, взрыв газа случился не из-за того, что кто-то хотел подогреть квартиру. Просто это удобная версия для контролирующих служб».
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