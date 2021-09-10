В девятиэтажке в подмосковном Ногинске утром 8 сентября произошел взрыв бытового газа. На трех этажах обрушились перекрытия. Спасатели работают на месте взрыва и ищут людей. Все новости о ходе поисково-спасательных работ — в трансляции ИА REGNUM.

Donland.ru Взрыв газа повредил четыре квартиры

08:08 08.09.2021 Спасатели МЧС вытащили из-под завалов после взрыва бытового газа в многоэтажном доме двоих детей и одного взрослого.

08:09 08.09.2021 «В результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в городском округе Богородский Московской области по адресу: г. Ногинск, ул. 28-го Июня, д. 9а произошло обрушение части внешней стены и перекрытий, предварительно, повреждено пять квартир. Спасены три человека, в том числе два ребенка», — сообщает в пресс-служба МЧС РФ.

08:09 08.09.2021 Три человека пострадали, двое могут находиться под завалами после взрыва газа в Ногинске. Цитата канала «Вести FM».

08:10 08.09.2021 На месте взрыва газа в многоэтажном доме в Ногинске возгорания не последовало, сообщает МЧС.

08:11 08.09.2021 МЧС направило на место взрыва спасателей Ногинского СЦ, Центра «Лидер» и Центроспаса и кинологов. «На данный момент привлечено более 60 человек и 24 единицы техники», — говорится в сообщении министерства.

08:12 08.09.2021 В подмосковном Ногинске после взрыва газа в жилом девятиэтажном доме спасены три человека, в том числе два ребенка, сообщили 8 сентября в пресс-службе МЧС. Читайте также: После взрыва газа в Ногинске спасли трёх человек

08:26 08.09.2021 Следователи и криминалисты Следственного комитета выехали на место происшествия в Ногинск, где в жилом доме произошел взрыв бытового газа, сообщили журналистам представители ведомства.

08:31 08.09.2021 В результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске повреждено пять квартир, сообщили 8 сентября в пресс-службе МЧС. Об этом: В результате взрыва газа в Ногинске повреждено пять квартир

08:32 08.09.2021 СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске. Число пострадавших выросло до четырех. Спасатели продолжают поиск людей под завалами.

08:48 08.09.2021 Девятиэтажный дом в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа, был построен в 2003 году. 173 его жителя эвакуированы. Для них готовят пункт временного размещения в ближайшем ДК, пишет телеграм-канал Mash.

09:03 08.09.2021 Сильное фото из Ногинска, где в жилом доме произошел взрыв газа. Девочка сидит на краю обломков квартиры. Цитата канала mobrep.

09:15 08.09.2021 В доме, где произошел взрыв газа, полностью разрушено восемь квартир, сообщает управление МЧС по Московской области.

09:23 08.09.2021 На место обрушения трех пролетов многоэтажного дома в Ногинске выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом 8 сентября сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья. Ожидается, что на месте ЧП он встретится с пострадавшими от взрыва жителями. Также он планирует проконтролировать ход спасательных работ. Об этом: Жертв нет — глава Подмосковья о взрыве в Ногинске

09:36 08.09.2021 Число пострадавших при взрыве бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске возросло до восьми. Это две девочки (5 и 10 лет), четыре женщины и двое мужчин. Жертв нет.

09:50 08.09.2021 Следственный комитет подтвердил гибель двух людей в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске.

09:50 08.09.2021 Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа и частичного обрушения в жилом доме в Ногинске. Об этом 8 сентября сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная. Подробности в материале: СКР возбудил дело после взрыва газа в Ногинске

09:58 08.09.2021 В результате взрыва бытового газа в доме в подмосковном Ногинске погибли два человека, сообщила 8 сентября помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная. Читайте подробнее: При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

10:18 08.09.2021 На данный момент проезд на улицу 28 Июня, где произошёл взрыв бытового газа, перекрыт. На перекрестке введено ручное регулирование. Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

10:32 08.09.2021 В подмосковном Ногинске на месте взрыва работают спасатели. Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

10:37 08.09.2021 Надзорные органы проводят проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске. Об этом 8 сентября сообщил заместитель прокурора Московской области Олег Черсков, передает корреспондент ИА REGNUM с места ЧП. «Прокуратурой Московской области организована проверка по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме в городе Ногинске», — рассказал журналистам представитель надзорного ведомства. Подробности в материале: Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в Ногинске

10:37 08.09.2021 «Девочка, сиди! Сиди так! Сиди!» Первые минуты после взрыва в Ногинске. Девочку, сидящую на краю разрушенной квартиры, успокаивают очевидцы и умоляют не двигаться. Позже её спасли. Цитата Lshot.

10:39 08.09.2021 Взрывной волной выбило окна в соседних квартирах. Также пострадали автомобили, припаркованные рядом с домом. Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

10:46 08.09.2021 Утром 8 сентября хлопок газа случился не только в Ногинске, но и в Екатеринбурге. Во втором случае пострадал лишь один человек, который отделался ожогами лица и конечности.

10:49 08.09.2021 Ожидаем новую серию призывов от политиков к переводу домохозяйств с газа на электричество. Подобные взрывы происходят каждый месяц. Статистика по ним не совпадает даже в официальных источниках, но количество утечек и «хлопков» каждый год переваливает за 100−200 случаев. Для информации: посмотрите табличку, в которой энтузиасты собрали все упоминания в СМИ о ЧП с газом в жилых домах за 2017, 2018, 2019 годы. Тенденция пугает. Разговоры о необходимости ухода от газовых плит и баллонов идут уже давно, но до дела все никак не доходит. Причина проста — деньги. Жильцы не хотят переплачивать коммуналку, а власть избавляется от сырья. Перевод домов старого фонда на электричество также потребует огромных финансовых вливаний. Цитата канала rlz_the_kraken.

10:51 08.09.2021 Место взрыва в многоквартирном жилом доме подмосковного Ногинска обследуют кинологи с собакой. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. На данный момент стена обрушилась у четырех этажей дома, но в любой момент масштаб разрушений может стать еще больше — у квартиры на пятом этаже пострадавшего от взрыва пролета здания отсутствует пол, отмечает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: На месте взрыва в подмосковном Ногинске работают кинологи Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

11:05 08.09.2021 Эпицентр взрыва был в квартирах 47 и 48, говорят в эвакуационном центре. Точнее выяснят МЧС и следователи. Пока же жителям дома, которым некуда поехать, организуют размещение на базе отдыха «Боровое». Цитата tv360.

11:07 08.09.2021 Вся семья спасённой девочки выжила при взрыве газа, пишет truekpru. Папа, мама и старшая сестра госпитализированы с различными травмами. Их жизни ничего не угрожает.

11:11 08.09.2021 «Грохот стоял очень сильный, дом весь трясло». Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в Ногинске. Елизавета Григорьева, которая живёт в соседнем доме, сообщила«Подъёму», что на улице чувствовался резкий запах газа. «Примерно в 6:45 муж ушёл на работу, и буквально через 10 минут начался сильный грохот, стёкла все задрожали. Я аж подпрыгнула от страха. Муж позвонил, он недалеко отъехал и услышал взрыв, сказал мне выбежать из дома. Подбежала к соседнему дому и увидела всё это. Люди с этажей просили о помощи, чтобы помогли выйти, они все боялись. Ужас и кошмар. Запах был ужасный на улице, я аж нос затыкала. Похоже на запах газа».

11:11 08.09.2021 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл на место взрыва газа в Ногинске.

11:15 08.09.2021 Волонтёры различных общественных движений и организаций работают на месте взрыва в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске. Об этом 8 сентября передает корреспондент ИА REGNUM с места событий. Непосредственно в работах по расчистке завалов добровольцы не участвуют. Волонтеры оказывают различную помощь пострадавшим от взрыва жителям дома, сообщила журналистам руководитель волонтёрского корпуса Богородского городского округа Подмосковья Наталия Серебрякова. Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подробности в материале: На месте взрыва в подмосковном Ногинске работают волонтеры

11:18 08.09.2021 Причиной взрыва в многоквартирном доме в Ногинске могла стать утечка газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Хозяева одной из квартир могли включить газ для обогрева квартиры ночью, что и привело к трагедии, считает источник в экстренных службах. По его словам, отопление в доме еще не включили, и жители решили согреться, включив плиту. Ночью огонь потух, и газ заполнил помещения. Взрыв произошел утром, когда в квартире включили свет. Читайте также: Названа возможная причина взрыва в Ногинске

11:20 08.09.2021 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл на место взрыва газа в одном из многоквартирных домов Ногинска. Об этом 8 сентября сообщается в его официальном телеграм-канале. Отмечается, что глава региона планируется провести беседы с пострадавшими жильцами дома и экстренными службами. Читайте также: Губернатор Московской области прибыл на место взрыва в Ногинске

11:30 08.09.2021 Обрушилась стена у четырех этажей дома по улице 28 июня в подмосковном Ногинске. Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

11:40 08.09.2021 У жителей дома в Ногинске, где произошел взрыв, масса вопросов по поводу того, что будет дальше. Десятки человек сидят в пункте временно пребывания и уточняют все, что их интересует. Одних, например, волнует компенсация за разрушенные квартиры (ответ — будет). А другие уточняют, придется ли платить за коммуналку. Ни один вопрос не остается незамеченным. Цитата tv360.

12:02 08.09.2021 Цитата из видео. В подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. rbc.ru

12:15 08.09.2021 Рядом с домом, где произошёл взрыв, для координации работы и помощи пострадавшим развернули оперативный штаб. Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

12:34 08.09.2021 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прибывший на место ЧП, не исключает вероятности обрушения пятого этажа дома в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа.

13:09 08.09.2021 Пункт помощи пострадавшим от взрыва организован в детском саду на улице Декабристов. Там с потерпевшими встретился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

13:14 08.09.2021 Местонахождение 4−5 жильцов дома в Ногинске, где ранее произошёл взрыв газа, неизвестно. Также возможно обрушение ещё одного этажа.

13:24 08.09.2021 Находящийся в Ногинске на месте взрыва бытового газа губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что все стекла в соседних домах выбитые взрывом будут вставлены в течении сегодняшнего дня. Коммунальные службы уже приступили к их замене.

13:26 08.09.2021 Доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о взрыве бытового газа в жилом доме в Ногинске принял президент России Владимир Путин. Об этом 8 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин обсудил с Воробьёвым помощь пострадавшим от взрыва в Ногинске семьям

13:28 08.09.2021 На то время, пока будет решаться судьба пострадавшего от взрыва газа многоквартирного дома в Подмосковном Ногинске, областные власти оплатят аренду жилья жителям разрушенного подъезда. Подробности в материале: Андрей Воробьев пообещал оплатить аренду жилья пострадавшим от взрыва газа

13:31 08.09.2021 Единовременная выплата всем, у кого в результате взрыва пострадали квартиры составит 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, и 50 тысяч для одиноких граждан.

13:45 08.09.2021 При взрыве в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске пострадали 13 человек. Об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Читайте также: Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 13 человек

13:46 08.09.2021 Президент России Владимир Путин принял доклад губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который информировал главу государства о мерах по ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавшим и о мерах в отношении жильцов, которые были эвакуированы, сообщает пресс-служба Кремля.

14:05 08.09.2021 Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва. Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

14:22 08.09.2021 Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15, двое из них — в тяжёлом состоянии, сообщил вице-губернатор. Он также подтвердил обнаружение тел двух погибших.

14:40 08.09.2021 Следственный Комитет Российской Федерации. [Андрей Алексеев © ИА Красная Весна]

14:59 08.09.2021 На месте взрыва в доме в подмосковном Ногинске обнаружено тело второго погибшего. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Вторым погибшим оказалась женщина. Ее тело было обнаружено на втором этаже дома. Ранее из-под завалов удалось извлечь тело погибшего при взрыве мужчинs. Всего же на данный момент известно о 15 пострадавших. Об этом: Из-под завалов дома в Ногинске извлекли тело второго погибшего при взрыве

15:05 08.09.2021 Чтобы не допускать взрывов в жилых домах, необходимо начать с малого — проводить беседы с жильцами, обучать их пользоваться современной техникой, привлекать к административной ответственности, предупреждая грубые нарушения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридического центра @Nugen_urist Марат Аблязов. Читайте также: Взрывы газа в жилых домах: необходимо начать с малого

15:14 08.09.2021 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фото: mosreg.ru

15:36 08.09.2021 Утечка бытового газа является основной версией взрыва в жилом доме в Ногинске, сообщили местные власти.

15:38 08.09.2021 Число пострадавших в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске возросло до 15, заявил 8 сентября вице-губернатор региона Евгений Хромушин. Читайте также: Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до 15

15:46 08.09.2021 Под завалами на месте взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске может находиться ребёнок, ведутся его поиски. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

16:00 08.09.2021 Глава программы водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина погиб при взрыве газа в Ногинске. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

16:13 08.09.2021 После взрыва газа в жилом доме в Ногинске без вести пропавшими числятся шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

16:24 08.09.2021 Жилой дом в Ногинске, где произошел взрыв газа, подлежит восстановлению, заявили власти Подмосковья.

16:56 08.09.2021 В подмосковном Ногинске людей стали запускать обратно в подъезды, однако пока что лишь за вещами, сообщает RT.

16:56 08.09.2021 Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 17 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на СК.

17:07 08.09.2021 Следователи допрашивают руководство управляющей компании и организаций, обслуживавших газопровод в доме в Ногинске, где произошёл взрыв газа, сообщает ТАСС.

18:07 08.09.2021 Пострадавший от взрыва дом в Ногинске. Цитата из видео МЧС России

18:52 08.09.2021 Работы на месте взрыва газа в жилом доме в Ногинске продолжатся ночью, они осложняются угрозой обрушения конструкций. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

19:18 08.09.2021 Дом, пострадавший от взрыва в Ногинске. Фото: 50.mchs.gov.ru

20:04 08.09.2021 Сотрудники Росгвардии займутся охраной вещей жильцов пострадавшего от взрыва дома в ночное время. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

20:05 08.09.2021 Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о деле по факту взрыва газа в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20:13 08.09.2021 Для предотвращения взрывов газа в жилых домах необходимо оснастить дома системами оповещения и заменить устаревшие газовые плиты на современные, с автоматической системой отключения газа, считает глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»). Читайте также: В Госдуме предложили провести замену устаревших кухонных плит на новые

20:40 08.09.2021 Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошло обрушение части дома. По состоянию на 18:00 пострадали в результате трагедии 17 человек, шестеро из которых — дети, еще двое жильцов погибли. Фоторепортаж с места событий — в материале ИА REGNUM. Подробнее:В Ногинске устраняют последствия взрыва бытового газа — фоторепортаж

21:13 08.09.2021 Пострадавший от взрыва дом в Ногинске. Цитата из видео МЧС России

21:46 08.09.2021 Тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске извлечено из-под завалов, сообщает ТАСС.

22:10 08.09.2021 В подмосковном Ногинске отменили проведение Дня города и объявили трехдневный траур после взрыва газа в жилом доме, сообщает РИА Новости.

22:12 08.09.2021 Спасатели с собакой. Цитата из видео МЧС России

00:44 09.09.2021 По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Ногинск Московской области, 8 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. Ранее было известно о трех жертвах ЧП. Четвертой погибшей стала женщина. Читайте подробнее: Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до четырех

02:40 09.09.2021 Тело пятой по счету жертвы взрыва в жилом доме в городе Ногинск Московской области обнаружили спасатели, 9 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону. Читайте также: В Ногинске нашли тело пятого погибшего на месте взрыва в доме

08:25 09.09.2021 Тело пятого погибшего под завалами, образовавшимися в результате взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске, обнаружили спасатели. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Московской области. Об этом: В Ногинске нашли тело пятого погибшего при взрыве газа в многоэтажном доме

08:52 09.09.2021 Хлопок газо-воздушной смеси в многоквартирном доме в городском округе Богородский. 50.mchs.gov.ru.

09:52 09.09.2021 Число погибших после взрыва газа в Ногинске увеличилось до 7, спасатели обнаружили тела ещё двух человек.

11:09 09.09.2021 Число погибших при взрыве в одном из жилых домов подмосковного Ногинска увеличилось до семи человек. Об этом 9 сентября сообщили в экстренных службах. Под завалами спасатели обнаружили тела двух девушек, которые не выходили на связь с момента трагедии. Кроме того, есть угроза дальнейшего обрушения здания. Читайте также: Число жертв взрыва в подмосковном Ногинске увеличилось до семи

11:11 09.09.2021 Тела еще двух погибших в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске нашли спасатели. Об этом 9 сентября рассказал источник в экстренных службах. Подробности в материале: Количество погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до семи

11:39 09.09.2021 Спасатели ищут под завалами людей. 50.mchs.gov.ru.

11:55 09.09.2021 В городе объявлен трёхдневный траур.

12:40 09.09.2021 Спасатели извлекли из-под завалов тело шестого погибшего после взрыва газа в Ногинске.

12:58 09.09.2021 Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва газа в Ногинске. По словам главы Богородского округа Игоря Сухина, работы не прекратят ни при каких обстоятельствах. Цитата канала tv360.

13:19 09.09.2021 Тела 6-го и 7-го погибших в Ногинске достали из-под завалов.

14:03 09.09.2021 Спасатели ищут под завалами людей. 50.mchs.gov.ru.

14:38 09.09.2021 Президент России Владимир Путин начал заседание российского организационного комитета «Победа» 9 сентября с минуты молчания. «Вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того, в Московской области произошла трагедия, взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие», — заявил Путин. Об этом: Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания

15:12 09.09.2021 Спасатели ищут под завалами людей. Источник: 50.mchs.gov.ru

17:37 09.09.2021 Штаб в Ногинске. Источник: 50.mchs.gov.ru

19:59 09.09.2021 На месте происшествия. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

21:16 09.09.2021 Андрей Воробьев и Игорь Сухин. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22:33 09.09.2021 Взрыв бытового газа в Ногинске. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

02:16 Не менее 22 человек, включая четверых несовершеннолетних, пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе Ногинск Московской области. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону. Об этом: Число пострадавших при взрыве в доме в Ногинске увеличилось до 22

07:14 Напомним, что в Ногинске объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве газа.

07:17 «Странное дело, вчера здесь собрались толпы журналистов, чиновники, вокруг нас все носились, обещания нам раздавали… А сегодня уже никого. Если на второй день тишина, как бы через неделю про нас вообще не забыли. Или так всегда бывает?» — журналисты «МК» поговорили с мужчиной средних лет из дома в Ногинске, где взорвался газ.

07:57 Взрыв газа в Ногинске. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

08:21 Депутат Государственной думы Елена Вторыгина («Единая Россия») после взрыва жилого дома в подмосковном Ногинске обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, которая должна держаться три дня. Об этом: В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

09:15 Предложение изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин назвал «бессовестным использованием трагедии в предвыборном угаре». Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил: «Как председатель ТСЖ, где нет газоснабжения, то жители используют электрообогреватели. Изменение на два градуса и несколько дней ничего не решает, так как главная проблема это не просто температура, а перепады температуры ночью и днем. Если они велики, то ночью приходится включать электрообогреватели, а днем открывать форточки. Похоже, взрыв газа случился не из-за того, что кто-то хотел подогреть квартиру. Просто это удобная версия для контролирующих служб». Читайте также: Изменение условий подключения отопления назвали «предвыборным угаром»