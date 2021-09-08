Куньмин, Китай, 8 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая провело церемонию передачи медицинских принадлежностей для профилактики COVID-19 штату Шан в Мьянме в городе Жуйли провинции Юньнань на юго-западе Китая 5 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Marco Verch Вакцина от коронавируса. Китай

Это вторая партия противопандемических материалов, переданных Китаем Мьянме после того, как первая партия для штата Качин стоимостью более 1,55 млн юаней ($240 000) прибыла в Мьянму 27 августа через порт Хоуцяо в приграничном городе Тенчун.

Новые поставки на сумму около 2,97 млн юаней включают хирургические перчатки, маски, защитные костюмы, лекарства, наборы для тестирования нуклеиновых кислот и генераторы кислорода. Материалы будут отправлены в пункт назначения через порт Вандин после церемонии.

Правительства приграничных районов Китая и Мьянмы сотрудничают и поддерживают друг друга в борьбе с пандемией, включая создание совместного механизма профилактики и контроля для сдерживания трансграничного распространения вируса.