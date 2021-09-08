Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ГУ МЧС, газ взорвался на третьем этаже, обрушились перекрытия нескольких этажей. В результате происшествия, по последним данным, пострадали как минимум пять человек. На месте работают спасатели.

Взрыв спровоцировала неисправность магистрального газового оборудования или строительного баллона, также рассматривается версия о неосторожном обращении с газовой печью со стороны жильцов квартиры на третьем этаже.

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