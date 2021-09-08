Пекин, 8 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Ожидается, что 18-я выставка Китай — АСЕАН расширит свою выставочную площадь для зарубежных стран примерно до 20 000 кв. метров, что на 13,4% больше по сравнению с предыдущей выставкой, сообщает агентство Синьхуа.

Sidney KH Эмблема АСЕАН

В общей сложности 397 иностранных компаний примут участие в выставке в этом году, которая пройдет как онлайн, так и оффлайн в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая с 10 по 13 сентября.

В этом году исполняется 30 лет диалогу между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Выставка этого года поможет расширить функции платформы выставки. Это также послужит дальнейшему развитию инициативы «Пояса и пути» и Регионального всеобъемлющего экономического партнерства.

Выставка будет иметь общую выставочную площадь 124 000 квадратных метров и будет проводить обменные мероприятия в области экономики и торговли, науки и техники, цифровой экономики и здравоохранения, сообщает Секретариат Экспо Китай — АСЕАН.