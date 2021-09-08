Мехико, 8 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Среди пострадавших от произошедшего в Мексике 7 сентября землетрясения магнитудой 7,1 нет жителей России. Об этом 8 сентября рассказал пресс-секретарь российского дипломатического представительства в республике Евгений Ненашкин.

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«Повреждений и пострадавших в посольстве нет, сообщений о пострадавших среди российских граждан в результате землетрясения в посольство не поступало», — приводит его слова ТАСС.

Также Ненашкин добавил, что российское посольство в Мексике держит эту ситуацию на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1 эпицентр которого находился в 14 километрах к юго-востоку от города Акапулько.