Нижний Новгород, 8 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Три региона Приволжского федерального округа вошли в топ-10 по итогам оценки качества работы руководителей, ответственных за цифровую трансформацию. Это Татария, Нижегородская и Ульяновская области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приволжского полпреда по итогам совещания с участием заместитель председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

На совещании были рассмотрены вопросы оценки качества работы в регионах России руководителей цифровой трансформации. Отмечается, что был представлен рейтинг работы, в котором в десятку лидеров вошли три региона Поволжья: руководители из Нижегородской области (второе место в РФ), Татарии и Ульяновской области (разделили шестое место).

Работа ещё двух регионов округа отмечена при обсуждении перевода в электронный режим массовых социально значимых услуг и сервисов. В группу лидеров по данному направлению вошли Марий Эл и Саратовская область.

Как сообщало ИА REGNUM, российские регионы утвердили стратегии цифровой трансформации, в которых предусмотрена реализацию более 4,6 тыс. проектов. В каждом регионе цифровизацией охвачено не менее десяти направлений. Среди них ключевыми являются цифровизация государственных услуг и переход на современную ИТ-инфраструктуру.

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