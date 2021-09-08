Чебаркуль, Челябинская область, 8 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Челябинской области задержали местного жителя, который выращивал наркосодержащее растение. Об этом сообщает областной главк МВД.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Всего в Чебаркульском районе обнаружили 22 куста. Там же отыскали высушенные части одного из растений. Гражданин 1985 года рождения выращивал зелье в теплице и гараже.

Общая масса изъятого составила 1280 граммов. Там же силовики нашли и различные приспособления для приготовления наркотических средств.