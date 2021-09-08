Пекин, , 07:56 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И совершит официальные визиты во Вьетнам, Камбоджу, Сингапур и Южную Корею с 10 по 15 сентября, сообщил во официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает 7 сентября агентство Синьхуа.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам пресс-секретаря, Ван И также будет сопредседателем 13-го заседания Китайско-Вьетнамского руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству с заместителем премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минем.

Ван нанесет визиты по приглашению Фам Бинь Миня, министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Сона, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Камбоджи Прака Сохонна, министра иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан и министра иностранных дел Южной Кореи Чун Юй-Йонга.