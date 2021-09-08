Кропоткин, Краснодарский край, 8 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В результате ДТП с автобусом возле города Кропоткин в Краснодарском крае пострадали семь человек. Об этом 8 сентября сообщил журналистам источник в экстренных службах.

ДТП

Двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в центральную районную больницу. Здоровью остальных причинен легкий вред. В автобусе находились студенты из Ставропольского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в 20 км от Кропоткина на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугородного автобуса.