Якутск, 8 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Плейстоценовом парке в Нижнеколымском районе Якутии живут верблюды. Это выяснилось во время сельскохозяйственной микропереписи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в службе госстатистики по Якутии.

Верблюд

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Перепись проводилась в 567 сельскохозяйственных организациях, на 3280 фермах и среди 61 тыс. личных подсобных хозяйств в 16 районах республики.

Отметим, что часть территории Нижнеколымского района, где обнаружены 10 верблюдов, считается арктической.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 до 31 августа проходила сельскохозяйственная микроперепись. Её предварительные итоги будут подведены в четвёртом квартале 2021 года.