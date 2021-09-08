Пенза, 8 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Пензенская область продолжает успешно участвовать в национальном проекте «Производительность труда». По итогам работы за первое полугодие 2021 года был достигнут установленный на 2021 год показатель по вовлечению предприятий в проект — 45 участников. Из них: 35 предприятий обрабатывающих производств, 4 — сельского хозяйства, 3 — жилищно-коммунального хозяйства, 1 организация транспорта и 2 организации строительства. Создано 10 потоков-образцов.

Региональный центр компетенций Пензенской области 234 сотрудника пензенских предприятий за полгода прошли обучение в РЦК

Экспертами Федерального и Регионального центров компетенций обучено более 550 сотрудников предприятий — участников проекта. На текущий момент количество обученных непосредственно экспертами Регионального центра компетенций — 234 сотрудника. Впервые проведен региональный конкурс «Лучшие практики наставничества». Определены победители, которые смогут принять участие в федеральном этапе конкурса. Впервые Федеральный центр компетенций обучил сотрудников исполнительных органов государственной власти инструментам повышения производительности труда. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) продолжает активно вовлекать предприятия различных отраслей экономики в национальный проект, используя «лучшие практики» действующих участников.

Миссия РЦК состоит в повышении качества производимых товаров и услуг для формирования роста конкурентоспособности российской экономики путем формирования культуры высокой производительности и эффективности среди сотрудников компаний в пензенском регионе. Опыт успешного участия в нацпроекте имеют десятки местных региональных предприятий, таких как АО «Белинсксельмаш», ООО «СтанкоМашСтрой», ЗАО «Пензаспецавтомаш», АО «Пензенский тепличный комбинат», ООО «Современная упаковка», МУП «Пензадормост» и многие другие.

Все участники нацпроекта в ходе совместной работы с экспертами в области производительности труда смогли достичь значимых показателей по устранению различных видов потерь, времени сокращения протекания производственных и непроизводственных процессов, снижению количества излишних запасов и транспортировок на пилотном потоке. Благодаря участию в нацпроекте работа и на других участках постепенно улучшается и совершенствуется. Все сотрудники, прошедшие обучение инструментам бережливого производства и принципам культуры непрерывных улучшений, осознанно подходят к необходимости изменения прежних методов работы, серьезно относятся к потерям на своем рабочем месте. Сотрудники рабочих групп начинают более бережно относиться к ресурсам компаний и постоянно улучшают свою работу.

Региональный центр компетенций Пензенской области 234 сотрудника пензенских предприятий за полгода прошли обучение в РЦК

Примером служит транспортно-логистическая компания «Пегас-Авто», руководство которой повысило эффективность работы и перешло на следующий шаг в развитии. За счет успешного участия в нацпроекте «Производительность труда», сотрудничеству с экспертами в области бережливого производства и поддержке Регионального центра компетенций уже сегодня грузоперевозчику удалось сократить издержки на документооборот, оптимизировать бизнес-процессы и приступить к освоению нового направления. Парк компании пополнился десятью новыми «Камазами», работающими на газовом топливе. Так конкретный бизнес внес свою лепту в региональный проект по переходу транспорта на альтернативные, экологически чистые источники энергии.

Среди последних участников нацпроекта два предприятия — ОАО «Пензкомпрессормаш» и АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов». Руководство предприятий заинтересовано внедрить новый уровень культуры производства с целью дальнейшего повышения эффективности производственных процессов сначала на пилотном потоке, а в дальнейшем на всем производстве. ОАО «Пензкомпрессормаш» на протяжении более 70 лет разрабатывает, производит и поставляет современное компрессорное, электронасосное и блочно-модульное оборудование, а также реализует комплексные решения для предприятий нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, водного хозяйства и т.д.

В научно-исследовательском институте по разработке компонентов для радиоэлектронной аппаратуры в качестве эталонного участка выбрали линию для изготовления измерителя параметров изоляции для высоковольтного оборудования. Подобная продукция используются в топливно-энергетических компаниях, спрос на нее большой, поэтому прибор требует постоянной модернизации, чтобы оставаться конкурентоспособным. На предприятиях участниках нацпроекта формируются рабочие группы из числа сотрудников. Ближайшие полгода специалисты данных предприятий будут реализовывать мероприятия национального проекта под руководством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК): начнут изучать собственный рабочий процесс под другим углом зрения, постигать азы бережливого производства и применять их на практике.

В рамках национального проекта сотрудники предприятий проходят обучение по изучению различных инструментов и принципов бережливого производства, получают необходимые теоретические и практические знания. На этапе диагностики совместно с рабочей группой предприятия составляют карты потока создания ценностей, разрабатывают план-график мероприятий по достижению целевого состояния. Решение проблем с помощью данных мероприятий позволяет предприятиям сократить время протекания процессов, повысить выработку, сократить запасы, найти наиболее оптимальный вариант для удобства организации рабочих мест и многое другое.

Кроме этого, предприятиям участникам национального проекта предоставляется возможность обратиться в Фонд развития промышленности за займом по программе «Повышение производительности труда» под 1% годовых.

Стать участником могут предприятия соответствующие следующим критериям: выручка предприятия должна составлять от 400 млн руб. в год; предприятие входит в состав приоритетных отраслей, к которым относятся: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля; доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не выше 50%.

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте: https://производительность.рф.