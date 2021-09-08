Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске, несмотря на введённые ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции, в том числе на запрет собрания в одном месте более 50 людей, 11 сентября всё-таки отметят День города. Организаторы разделили мероприятия на несколько зон, сообщило 8 сентября АСТВ.

Фейерверк

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Южно-Сахалинск будет отмечать 139-летия со дня образования.

Основные мероприятия пройдут в городском парке. В городе будут работать порядка 23 площадок.

Обещают организаторы и фейерверк, но в условиях пандемии коронавируса его запустят по-новому.

«Фейерверк тоже пройдёт не в традиционном для нас формате. Он будет на средней площадке Горного воздуха, чтобы его смогли увидеть из разных частей города. Также разноцветные огни зажгутся в 9 вечера в планировочных районах Новоалександровск и Дальнее, на озере в парке и на перекрёстке Горького — Пуркаева», — пояснила директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Людмила Герасимова.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная эпидемиологическая ситуация в Якутии не позволяет проводить массовые мероприятия в честь празднования Дня столицы республики Якутска. Праздник пройдёт дистанционно.