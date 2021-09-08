Абакан, 8 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в правительстве республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Жертвами коронавирусной инфекции стали 85-летняя женщина и 85-летний мужчина. С начала 2021 года в Хакасии скончались уже 630 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в республике коронавирус выявлен у 18 750 человек.