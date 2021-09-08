Веллингтон, 8 сентября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 15 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все зараженные были выявлены в Окленде. Всего в Новой Зеландии за последнюю вспышку заболевания выявили 855 локальных случаев заражения коронавирусом. Из них 838 приходятся на Окленд, еще 17 инфицированных выявили в столице страны Веллингтоне.

Также за 8 сентября в Новой Зеландии выявили носителя коронавируса, прибывшего из-за границы. Он въехал на новозеландскую территорию с Филиппин. В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся от COVID-19 37 человек, из них шестеро — в палатах реанимации. Всего с начала пандемии на новозеландской территории подтвердили 3473 случая заражения SARS-CoV-2.