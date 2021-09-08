Самара, 8 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил чиновникам подготовиться к отопительному сезону в текущем году к 10 сентября. Об этом 7 сентября он сообщил в прямом эфире телеканала «Россия 24».

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«В этом году я поставил задачу небывалую: к 10 сентября быть готовыми к отопительному сезону. Вот обычно это где-то число 10 октября традиционно. Но я сказал — к 10 сентября. В основном все муниципалитете справятся с этой задачей», — отметил Азаров.

Глава региона также сообщил, что в регионе существует огромный износ инженерных сетей, поэтому он последовательно занимается решением вопроса их перекладки.

«Последовательно занимаюсь, настойчиво этой работой, в том числе убеждая наши инженерные и сетевые кампании, наших монополистов в том, что это делать необходимо. Есть и результат. В текущем году мы переложим 70 с лишним километров тепловых сетей. Это на 31 километр больше, чем в прошлом», — отметил Азаров.

Он также сообщил, что в регионе в текущем году было переложено 73,5 км сетей водоснабжения.

«Это на 44 километра больше, чем в прошлом году. А прошлый, опять же, был рекордным за последние годы. Но мы эту цифру практически удвоили», — подчеркнул глава региона, отметив, что таких темпов не было в последние 40 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены направить дополнительные средства на подготовку к зиме.