Владивосток, 8 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Мошенникам удалось в августе обманным путём, с применением цифровых технологий, обмануть более 100 жителей Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Телефонный мошенник

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От действий IT-мошенников горожане за месяц лишились около 35 млн рублей.

Каждый день в полицию поступают десятки обращений от жителей Приморья, пострадавших от телефонных аферистов.

Самым популярным остается «звонок представителя банка». Доверчивые приморцы оформляют кредиты, после чего снимают наличные в банкоматах и переводят деньги кибермошенникам.

Один из последних случаев был во Владивостоке — мужчина перевёл аферистам более 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции Петербурга и Ленинградской области задержали четверых граждан, которые подозреваются в серии мошеннических действий в отношении жителей различных регионов России.