Хабаровск, 8 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Хабаровский края доставлена очередная партия школьных автобусов и автомобилей для участковых врачей. В районы направили 53 единицы новой техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства региона.

Kurganobl.ru Школьный автобус

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В муниципалитеты отправили 13 школьных ПАЗов, новые модели «УАЗ-Патриот» — для образовательных учреждений и районных поликлиник, 12 новых автомобилей «Газель УАЗ».

По словам главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, эти автомобили — очередной этап масштабной программы технического переоснащения социальных учреждений края.

До конца года будут также поставки 32 автомобилей скорой помощи, 28 автомобилей «УАЗ-Патриот» распределят по районным поликлиникам. Несколько машин для участковых врачей останется в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательные организации Волгоградской области в 2021—2022 учебном году получат ещё 99 автобусов.