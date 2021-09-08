Москва, , 07:48 — REGNUM На вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане поступила партия 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утёс». Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7, “УТЕС” 6У6, укомплектованный современной оптической системой

Крупнокалиберные пулемёты поставлены для усиления боевых возможностей базы.

НСВ «Утёс» предназначен для уничтожения живой силы, легкобронированных целей, укрепленных огневых точек и воздушных средств противника.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 201-ю базу в Таджикистане усилили противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет». Ракеты этого комплекса поражают цели на дистанции от 100 метров до 5,5 километров.

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