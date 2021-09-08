Нижний Новгород, 8 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В арбитраж Нижегородской области поступил банкротный иск, адресованный союзу торгово-промышленной палаты Дзержинска. Заявление от налогового органа пока судом не принято к производству, и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иск к ТПП

Истцом выступила межрайонная ИФНС России №18 по Нижегородской области. Дело сформировано 3 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 1 736 787,79 рубля.

По данным с сайта ответчика, торгово-промышленная палата Дзержинска создана как некоммерческая организация в 1994 году. Она является членом российской ТПП.

По данным ЕГРЮЛ, руководитель организации — Елена Разумовская.

В 2012 году администрация Дзержинска через суд пыталась взыскать с палаты убытки — более 12 млн рублей, основывая свои требования в том числе на положении о регламентации инвестиционной деятельности и земельных отношениях на территории города. Мэрия иск проиграла.