Ла-Пас, 8 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Бывший руководитель боливийской полиции Родольфо Монтеро задержан по обвинению в геноциде, сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо.

Ashely Moreno Арест

Экс-чиновника подозревают в массовой гибели протестующих в ноябре 2019 года в городе Эль-Альто. Ордер на задержание Монтеро выписала генеральная прокуратура Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа агентство Telam распространило информацию о том, что бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая помещена под арест, может быть осуждена на срок до 30 лет.

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