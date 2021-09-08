Кемерово, 8 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 сентября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 168 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 33, Кемерово — 30, Междуреченск — 14, Белово — 13, Анжеро-Судженск — 11, Прокопьевск — десять, Юрга — восемь, Осинники — семь, Мыски — пять, Промышленновский МО — пять, Калтан — три, Краснобродский — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Тайга — три, Беловский МО — три, Новокузнецкий МР — три, Березовский — два, Киселевск — два, Гурьевский МО — два, Ижморский МО — два, Кемеровский МО — два, Прокопьевский МО — два, Яйский МО — два, Полысаево — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 179 пациентов выздоровели, шестеро скончались.

Всего в регионе выявлено 52 236 случаев заражения коронавирусом, 50 516 человек выздоровели, 1179 пациентов скончались.