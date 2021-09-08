Свободный, Амурская область, 8 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Амурский области следователи проводят проверку по факту травмирования двоих мужчин, которых задавил грузовой состав. Амурчане были пьяны и на звуковые сигналы поезда не реагировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУ СК России.

(сс) Amort1939 Поезд идет

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Мужчины переходили железную дорогу поздно вечером на 7,8 км от станции города Свободный. Локомотивная бригада подавала им звуковые сигналы повышенной громкости, было применено экстренное торможение. Амурчане на приближение поезда не отреагировали, их сбил состав. От полученных травм они скончались на месте. Позже выяснилось, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне два участковых уполномоченных полиции погибли в дорожно-транспортном происшествии с поездом в городе Мантурово Костромской области. Локомотив сбил автомобиль, в котором находились мужчины.