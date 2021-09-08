Чебоксары, 8 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Чуваши по итогам семи месяцев рождаемость снизилась на 1,7%, смертность возросла на 8,7%. Такие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Ребёнок в больнице

По данным ведомства, в январе — июле 2021 года в республике родились 6385 детей, что на 108 меньше аналогичного прошлогоднего периода. Рождаемость сократилась на 1,7%.

Статистики отмечают, что среди родившихся 2012 детей (31,5% от общего числа родившихся живыми) были первенцами в семьях, 2335 детей (36,6%) — вторыми, 1515 детей (23,7%) — третьими, 514 детей (8,1%) — четвертыми и более.

Умерли за семь месяцев 11 195 жителей Чувашии. Это на 895 человек больше, чем было в январе — июле прошлого года. Смертность возросла на 8,7%.

За указанный период число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза (для сравнения, в январе — июле 2020 года — в 1,6 раза). Убыль населения составила 4810 человек.