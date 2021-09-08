Шебалинский район, Алтай, 8 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай 7 сентября произошло смертельное ДТП с участием большегруза. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Алтай Смертельное ДТП на Алтае

Поздно вечером 42-летний житель Горно-Алтайска за рулём MAN TGА не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на проезжей части.

«От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Кроме того, в Шебалинскую районную больницу с травмами госпитализирован 36-летний пассажир, житель г. Горно-Алтайска», — отметили в ведомстве.

По факту инцидента правоохранители проводит проверку в соответствии со статьями 144−145 УПК РФ.

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