Сан-Сальвадор, 8 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Акции протеста против признания биткойна официальным платежным средством в Сальвадоре прошли в столице республике Сан-Сальвадоре, 7 сентября сообщило издание La Prensa Gráfica.

Биткоин

По информации журналистов, манифестации собрали небольшое количество участников и прошли мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Всемирный банк отказал Сальвадору в поддержке по вопросу признания биткойна платежным средством.