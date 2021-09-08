Иркутск, 8 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 8 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4656 человек, причём 10 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 101 213 человек (+375 за сутки). Госпитализированы 1826 (-40 за сутки). Выздоровели 88 183 пациента (+739 за сутки).

Ещё 422 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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