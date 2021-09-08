Хабаровск, 8 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Трое жителей Хабаровска по суду получили сроки от 15 до 17 лет за убийство приятеля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Wallspaper.ru Убийство

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В суде установлено, что 4 марта 2020 года фигуранты и потерпевший, находясь в квартире, заподозрили своего 39-летнего знакомого в хищении имущества. В ходе ссоры умышленно, с целью убийства нанесли ему руками, ногами и найденной на месте гантелей множество ударов в различные части тела, в том числе и в голову.

Потерпевший пытался бежать, но двое подсудимых его догнали на улице и вернули в квартиру.

В общей сложности мужчине было нанесено не менее 25 ударов. Смерть наступила на месте происшествия вследствие открытой черепно-мозговой травмы.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали.

«С подсудимых, в равных долях с каждого, в счет компенсации причиненного морального вреда взысканы денежные средства в сумме 3 млн рублей и около 100 тыс. рублей в счет компенсации понесенных расходов на погребение», — добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Дебин Ягоднинского городского округа Магаданской области возбуждено уголовное дела по факту убийства двух человек.