Токио, 8 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Утечка небольшого количества воды, содержащей радиоактивные частицы, произошла на АЭС «Хамаока» в японской префектуре Сидзуока. Об этом 8 сентбря компания-оператор предприятия Chubu Electric Power.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Речь идет о четырех литрах жидкости. Инцидент произошел на втором этаже здания остановленного третьего энергоблока АЭС. Некоторое количество воды попало на одежду одного из рабочих, который находился в помещении.

Отмечается, что прямого контакта опасной жидкости с кожей не было и здоровью сотрудника станции ничего не угрожает. Замеры также не выявлю увеличения радиоактивного фона за пределами АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в турбинном зале пятого реактора АЭС «Хамаока» произошло возгорание. Очаг огня так и не удалось выявить.