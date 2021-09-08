Акапулько, Мексика, 8 сентября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 7,1 в мексиканском штате Герреро. Об этом 8 сентября сообщил губернатор штата Эктор Астудильо в эфире телеканала Milenio.

Ru.m.wikipedia.org Землетрясение

Астудильо уточнил, что человек погиб в муниципалитете Коюка-де-Бенитес, районе, который находится рядом с Акапулько. По предварительным данным, причиной гибели человека стал упавший столб. Как отметил губернатор штата, сведений о других возможных пострадавших пока не поступало, хотя сообщается о значительном материальном ущербе.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-востоке Мексики. Очаг подземных толчков залегал на глубине десять километров, а эпицентр землетрясения располагался в 11 км к юго-западу от Акапулько.

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