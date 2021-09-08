Баргузинский район, Бурятия, 8 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. На автомобильной трассе в Баргузинском районе Бурятии, вблизи села Максимиха, сбили медведя. Фотография сбитого насмерть животного появилась в группе «Весь Улан-Удэ» в инстаграме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы паблика «Весь Улан-Удэ» в инстаграм Насмерть сбитый в Бурятии медведь

По словам участника ДТП, медведь внезапно выбежал из-за кустов.

«Такого мы точно не ожидали. Лошади! Коровы! Но чтоб медведь! Так что, двигайтесь по трассе медленно! А лучше вообще оставайтесь дома! Наша машина в хлам! Урок на всю жизнь», — эмоционально написал пользователь.

Напомним, ранее в Якутии медведица напала на коневода, когда тот шёл проверять лошадей. Как сообщало ИА REGNUM, животное бросилось на коневода, ранив его в правую руку и бок.

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