Чебоксары, 8 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Чувашии 2022 год будет объявлен Годом известных земляков из Чувашской Республики. Об этом объявил глава региона Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Заседание общественного совета в Чувашии

Руководитель республики поясняет, что тематика 2022 года станет «логическим продолжением» 2021 года: Года памяти и славы в России и Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии. Поэтому по итогам общественного обсуждения, в том числе голосования в социальных сетях, было принято решение объявить 2022 год Годом выдающихся земляков (известных выходцев из Чувашии).

Олег Николаев подчеркнул, что будут отмечены не только известные земляки, которые прославили республику «в разные времена», но и те, «кто вносит вклад в развитие Чувашии сегодня». По его словам, таким образом «мы закрепим линию памяти» о выдающих уроженцах.

В работу будут вовлечены не только органы власти, но также диаспора и чувашские национально-культурные объединения в регионах России и за пределами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году указом главы Чувашии Олега Николаева отмечается Год трудового подвига строителей Сурского и оборонительных рубежей. В октябре 1941 года исполняется 80 лет со дня начала возведения рубежей обороны, которые в случае взятия Москвы должны были сдержать натиск фашистской армады при продвижении на Урал.