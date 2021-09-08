Финансовая система Якутии прошла испытания коронавирусом
Якутск, 8 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Последствия пандемии COVID-19 стали беспрецедентным вызовом для финансистов Якутии. Об этом заявил министр финансов республики Валерий Жондоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства региона.
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Эпидемия коронавируса потребовала в кратчайшие сроки перейти к новым формам и методам работы финансовой системы, отметил министр. Целью работы финансистов стало бесперебойное обеспечение денежными средствами всех задач и мероприятий, необходимых для стабильного функционирования республики и отраслей её экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе была фактически парализованы из-за распространения коронавируса работа рыболовецкой артели в селе Русское устье Аллаиховского района Якутии.