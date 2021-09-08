Хабаровск, 8 сентября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжают оборудовать автономными пожарными извещателями жилые дома — специальные приборы, улавливающие дым, позволяют вовремя оповестить жильцов об угрозе возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

https://39.mchs.gov.ru/ Пожарный извещатель

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С начала года в крае специалисты краевых пожарных подразделений уже установили свыше 1700 датчиков, оборудовав ими более 1500 квартир многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и одиноких пенсионеров.

Датчики уже поставили в 48 населенных пунктах Амурского, Верхнебуреинского, Вяземского, Нанайского, имени Полины Осипенко, Хабаровского, Солнечного и Советско-Гаванского районов. Больше всего приборов смонтировано в Хабаровске — 741.

На закупку извещателей в краевом бюджете на 2021 год предусмотрено 500 тыс. рублей, муниципалитеты по мере необходимости добавляют и свои деньги.

Отмечается, что сначала года в Хабаровском крае зарегистрировано более тысячи пожаров в домах. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился более чем на 30%, однако проблема по-прежнему стоит очень остро. Погибли 67 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани с начала 2021 года в жилых домах и квартирах установили более 17,8 автономных пожарных извещателей. Еще 609 семей требуется обеспечить извещателями, для этого необходимо установить до конца года 1827 приборов.