Краснодар, 8 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Междугородний автобус попал в аварию под Кропоткиным в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, ДТП произошло на дороге Темрюк — Краснодар — Ставрополь в 20 километрах от Кропоткина. В результате аварии были пострадавших, их госпитализировали. Других подробностей произошедшего не приводится. Также не называется число пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Воронеже в массовую аварию попал маршрутный автобус. В результате ДТП пострадавших не было, повреждения получили только автомобили.