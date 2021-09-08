Тегеран, 8 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. 7 сентября заместитель президента Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) по техническим вопросам оценил общее количество доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, импортированных в страну, в более чем 41 миллион единиц. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мехрдад Джамаль Арванаги сообщил эту новость, подчеркнув, что с момента вспышки в страну было ввезено более 41 миллиона доз вакцины против COVID-19 в рамках 47 поставок.

Последняя партия, импортированная в страну, включает китайскую вакцину «Синофарм» в количестве более 800 000 доз. Груз был доставлен в страну рано утром 7 сентября, а затем был передан министерству здравоохранения и медицинского образования.

На сегодняшний день в страну было импортировано 32 миллиона доз вакцины «Синофарм» в 27 партиях, 2,9 миллиона доз японской вакцины AstraZeneca в трех партиях, 963 000 доз российской вакцины AstraZeneca в одной партии, 1,4 миллиона доз китайской AstraZeneca через систему COVAX в одной партии.