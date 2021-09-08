Чебоксары, 8 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух сотрудников ветеринарной станции. За совершение коррупционных преступлений их оштрафовали, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Петр Данилов ИА Красная Весна Рыба

Перед судом в Чебоксарском районе предстали заведующая ветеринарной аптекой и врач районной станции по борьбе с болезнями животных. Правоохранители установили, что в феврале, июле и августе 2020 года фигуранты уголовного дела без проведения осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы изготовили 11 подложных ветеринарных свидетельств.

Следствие выяснило, что данные документы в последующем предоставлены предпринимателю для перевозки и продажи рыбной продукции. Свидетельства подтверждали качество и безопасность продукции.

Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Суд прекратил уголовные дела с назначением 10 тыс. и 20 тыс. рублей штрафных санкций.

Правоохранители поясняют, что при вынесении решения учитывалось признание вины, отсутствие судимости и совершение преступление небольшой тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вурнарском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор экс-начальнику отделения ГИБДД, которого уличили в коррупции, в том числе в служебном подлоге. В июне 2021 года решением суда он на три года лишён права занимать определённые должности в правоохранительных органах.

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