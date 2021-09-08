Тюмень, 8 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Тюменской области на поддержку самозанятых до 2024 года направят более 55 млн рублей. В 2021 году на эти цели из бюджета региона направляется более 8,8 млн рублей, сообщил на пресс-конференции директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Самозанятый

Выделенные деньги направят на образование начинающих самозанятых, на помощь в реализации их товаров и услуг, на информирование о данном виде профессиональной деятельности.

Антон Машуков отметил, что на сегодня в Тюменской области зарегистрировано более 34 тысяч самозанятых.