Тегеран, , 07:25 — REGNUM 7 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что Тегеран выступает за Афганистан, свободный от войны и терроризма. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал эти замечания в телефонном разговоре с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, в ходе которого министр также обсудил с ним последние события в соседней стране.

Амирабдоллахиан подтвердил принципиальную политику Исламской Республики Иран, которая основана на диалоге между всеми группами с целью формирования инклюзивного правительства в Афганистане.

«Поскольку такая политика отражает этнический и демографический состав Афганистана, она может привести к прочному миру», — отметил он. Министр иностранных дел подчеркнул, что Иран намерен держать свои границы и пограничные пункты открытыми для облегчения взаимной торговли.

«США несут ответственность за многолетний хаос в Афганистане», — заявил он, подчеркнув, что сейчас настало время для афганского народа покончить с этой ситуацией.

Бывший президент Афганистана заявил, что старейшины страны делают все возможное, чтобы преодолеть эту ситуацию, при этом главной целью является реализация воли афганского народа.