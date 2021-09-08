Сямэнь, Китай, 8 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Объём инвестиций из Китая в Россию в январе-июле 2021 года достиг $200 млн (14,6 трлн рублей) и на 33% превысил показатель за аналогичный период 2020 года. Об этом 8 сентября сообщил глава Евразийского департамента министерства коммерции КНР Ван Кайсюань на форуме в Сямэне.

Junjiewu99 Китайские инвестиции

По его словам, российско-китайское сотрудничество продолжило развиваться, несмотря на негативные последствия, связанные с распространением коронавируса. На следующем этапе, отметил Кайсюань, двум странам необходимо довести товарооборот до $200 млрд.

«Предпринять все необходимые усилия, чтобы приблизиться к реализации, поставленной лидерами двух стран задачи доведения товарооборота до $200 млрд», — сказал он.

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8 сентября в Сямэне состоялось открытие Российско-китайского форума по инвестиционному сотрудничеству. Он стал частью мероприятий 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки (CIFIT). Россия участвует в ней первый раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ярмарке примут участие более 5000 компаний из почти 100 стран и регионов мира.