Тегеран, , 07:28 — REGNUM 7 сентября посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно сохранять нейтралитет и профессионализм. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Гарибабади заявил журналистам, что вся ядерная деятельность Ирана, включая обогащение урана на различных уровнях, осуществляется в рамках ядерных прав страны в соответствии с Договором о нераспространении, основанным на обязательствах Ирана по гарантиям.

Он отметил, что, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства по СВПД по отмене санкций, а политика США по введению незаконных односторонних санкций в отношении Ирана все еще продолжается, никто не может оказать давление на Тегеран, чтобы он прекратил свою ядерную деятельность.

Дипломат подверг критике акт МАГАТЭ о регистрации данных, который выходит за рамки гарантий, и сообщил, что Иран имел договоренность с международным органом в этой области сроком на три месяца.

Что касается доклада генерального директора МАГАТЭ по нескольким остающимся вопросам гарантий, Гарибабади отметил, что между Ираном и МАГАТЭ было всего четыре вопроса о гарантиях, которые возникли около двух десятилетий назад, и Иран до сих пор надлежащим и конструктивным образом решал их с международным агентством.