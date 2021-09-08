Тегеран, 8 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Ссылаясь на стремление инвесторов и бизнесменов из многих стран подключиться к порту Чабахар на юго-востоке Ирана, исполнительный директор свободной зоны заявил, что мировые экономики знакомятся с уникальными возможностями этого стратегического региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 сентября.

Абдолрахим Корди сделал эти замечания в ходе видеоконференции с послом Ирана в Таиланде Резой Нобахти. Он призвал тайских инвесторов участвовать в проектах развития Чабахара и использовать возможности свободной зоны для получения доступа к новым рынкам.

Отметив, что Чабахар завоевал региональные и глобальные позиции, Нобахт подчеркнул, что свободная зона привлекла внимание стран Центральной Азии, России, Индии и Китая.

Он также сообщил, что Иран, Россия и Индия проведут совместную конференцию о значении коридора между портом Нхава-Шева в Индии, портами Чабахар и Анзали в Иране и российской Астраханью.

По словам иранца, у Индии и России есть планы по торговле через этот коридор на сумму около 11 миллиардов долларов.