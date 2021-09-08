Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Еще двое погибших в результате терактов во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года опознаны специалистами управления главного судмедэксперта Нью-Йорка. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе учреждения.

Dave Z Мемориал жертвам теракта 11 сентября

Жертвой под номером «1646» является жительница города Хемпстед (штат Нью-Йорк) Дороти Морган. Другое тело принадлежит мужчине, имя которого не разглашается по просьбе родственников. Таким образом, судмедэксперты смогли идентифицировать 1647 погибших при атаках 11 сентября. Еще 2753 тела остаются не опознанными.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент США Джо Байден поручил провести проверку документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, с целью их возможного рассекречивания.