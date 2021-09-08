Тегеран, 8 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Выставка каллиграфических работ Исламской Республики Иран и Пакистана запланирована на октябрь текущего года в Иранском культурном центре в Лахоре, одном из наиболее значимых культурных центров Пакистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 сентября.

Известный пакистанский каллиграф Эрфан Куреши встретился с Джафаром Ронасом, директором Иранского культурного центра в Лахоре, чтобы обсудить культурное сотрудничество между двумя странами.

Куреши, выразив удовлетворение сотрудничеством и взаимодействием Ассоциации каллиграфов Пакистана с известными иранскими художниками, отметил: «Мы продемонстрируем ценные и красочные работы иранских каллиграфов каждому посетителю на выставке в следующем месяце».

Ссылаясь на то, что ЮНЕСКО объявила 18 ноября Всемирным днём исламского искусства, он предложил провести совместную выставку в Центре искусств Аль-Хамра в Лахоре.

Пакистанский художник объявил о проведении международной конференции по каллиграфии под названием «Сарир Хаме 2» факультетом искусств Университета Пенджаба в начале 2022 года и пригласил Иранский культурный центр принять участие в данной конференции.